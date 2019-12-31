В России завершается осенний призыв в армию
31 декабря 2019 09:16
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Осенний призыв в армию завершается в России 31 декабря. Вооруженные силы должны пополнить около 132 тысяч человек. Призыв начался 1 октября и продлился по 31 декабря 2019 года.
Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявлял, что "в соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежит более 132 тысяч человек".
По его словам, ряд категорий граждан, например педагоги, в эту призывную кампанию в армию не попадают. Также послабления были сделаны для молодых людей из Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения.
В ходе весеннего призыва в 2019 году было призвано 135 тысяч человек, передает Радио Маяк.
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