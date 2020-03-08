Росгвардия предлагает не выдавать лицензии на оружие водителям, пойманным пьяными за рулем
8 марта 2020 10:34
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Об этом сообщил в интервью "Российской газете" глава Росгвадрии Виктор Золотов.
Кроме того, не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления и гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. При этом Золотов пообещал ввести послабления правил выдачи лицензий на оружие для военных пенсионеров.
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