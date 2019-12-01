Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
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Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей.
В 2018 году стоимость составляла 325 рублей. Больше всего за год подорожали репчатый лук (на 10%), вареная колбаса, огурцы и горошек (на 6%), майонез (на 5%). Куриные яйца также подорожали, но всего на 1%. При этом морковь и картофель снизились в цене за год.
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