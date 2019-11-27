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Медведев подведет итоги работы правительства России в прямом эфире

27 ноября 2019 13:37
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Медведев подведет итоги работы правительства России в прямом эфире
Трансляция пройдет 5 декабря.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканалов подведет итоги социально-экономического развития страны и работы кабинета министров, а также расскажет о задачах, которые стоят перед правительством. Трансляция пройдет 5 декабря, сообщает пресс-служба кабмина.

«В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате — председатель правительства ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию», — сказано в релизе.

Посмотреть «Разговор с Дмитрием Медведевым» граждане смогут в 12:00 мск 5 декабря в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк».

Отмечается, что прямая трансляция будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube. Основные тезисы будут размещаться в аккаунте правительства в Twitter, а репортаж с площадки будет доступен в Instagram.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «МатчТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр».

Каналы второго мультиплекса — «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «ТВ-3», ТНТ, пишут "Известия".
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