"Твиттер" извинился за использование данных пользователей без разрешения
7 августа 2019 08:51
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Руководство "Твиттер" извинилось за то, что в течение года использовало данные некоторых пользователей без их разрешения. Об этом говорится в заявлении на сайте соцсети. Так, если пользователи просматривали в Твиттер рекламу в телефоне о каком-либо мобильном приложении, после чего каким-то образом взаимодействовали с этим приложением (например, устанавливали его), "Твиттер" мог раскрывать некоторые данные о них своим партнерам, даже если люди не давали на это своего разрешения. Эта проблема существовала с мая прошлого года.
Кроме того, с сентября 2018 года "Твиттер" мог показывать пользователям рекламу на основе предположений о типе их мобильного устройства, не спросив разрешения на обработку такой информации. 5 августа неисправность была выявлена и устранена. В то же время в заявлении отмечается, что пароли, учетные записи электронной почты и прочие подобные сведения не передавались в третьи руки, передает Радио Маяк.
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