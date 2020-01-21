Тим Кук рассказал, как будут развиваться технологии в следующие 10 лет

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IDA Ireland – государственное агентство, ответственное за прямые иностранные инвестиции в Ирландию. Оно и учредило награду, которую получит Кук. Apple является крупнейшим работодателем с более 6000 сотрудников в Корке, Ирландия.В ходе разговора у Тима спросили, чего он ждёт от технологий в ближайшие пять-десять лет. Он ответил, что видит дополненную реальность следующим большим шагом в развитии индустрии.Я в восторге от AR. Я считаю, что это следующая большая вещь, и она пронизывает всю нашу жизнь. Вчера я посетил компанию-разработчика War Ducks в Дублине – весь их штат состоит из 15 человек, и они используют AR для игр. Вы можете себе представить? Для игр это невероятно."Думаю, что это то, что не изолирует людей. Мы можем использовать дополненную реальность, чтобы усилить наше общение", - Тим Кук.Кроме того, Кук отметил важность развития технологий в сфере здравоохранения. Это снизит стоимость и уровень сложности лечения и диагностирования различных болезней.Apple активно работает и изучает новые технологии для улучшения здоровья пользователей.Фото: соцсети