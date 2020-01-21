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Тим Кук рассказал, как будут развиваться технологии в следующие 10 лет

21 января 2020 21:36
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Тим Кук видит дополненную реальность следующим большим шагом в развитии индустрии.
На этой неделе Тим Кук приехал в Ирландию, чтобы получить награду от IDA Ireland в знак признания 40-летней истории Apple в стране. Сегодня глава Apple встретился с генеральным директором IDA Ireland Мартином Шанаханом, передает iphones.ru со ссылкой на 9to5.

IDA Ireland – государственное агентство, ответственное за прямые иностранные инвестиции в Ирландию. Оно и учредило награду, которую получит Кук. Apple является крупнейшим работодателем с более 6000 сотрудников в Корке, Ирландия.

В ходе разговора у Тима спросили, чего он ждёт от технологий в ближайшие пять-десять лет. Он ответил, что видит дополненную реальность следующим большим шагом в развитии индустрии.

Я в восторге от AR. Я считаю, что это следующая большая вещь, и она пронизывает всю нашу жизнь. Вчера я посетил компанию-разработчика War Ducks в Дублине – весь их штат состоит из 15 человек, и они используют AR для игр. Вы можете себе представить? Для игр это невероятно.

"Думаю, что это то, что не изолирует людей. Мы можем использовать дополненную реальность, чтобы усилить наше общение", -  Тим Кук.

Кроме того, Кук отметил важность развития технологий в сфере здравоохранения. Это снизит стоимость и уровень сложности лечения и диагностирования различных болезней.

Apple активно работает и изучает новые технологии для улучшения здоровья пользователей. 



Фото:   соцсети
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