Сотрудники СБУ могут быть причастны к побегу израильского наркобарона в аэропорту Киева
23 августа 2019 14:57
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) могут быть причастны к организации побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера во время его экстрадиции в Израиль в аэропорту Киева, передает newsru.com. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба.
"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного", - написал он, добавив, что специалисты уже допрашивают причастных к этому происшествию лиц с применением полиграфа.
Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны - является гражданином Израиля и США. Он был арестован в Киеве 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля. Тогда власти Украины называли арест Сильвера крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран. 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест.
Несколько дней назад Сильвер бежал в киевском аэропорту Борисполь в ходе его экстрадиции в Израиль. В дальнейшем в интернете было размещено видео побега, на котором видно, что Сильвер сбежал в момент прохождения рамки безопасности, при этом двое его сопровождавших заметили исчезновение преступника лишь несколько минут спустя. Еще через несколько дней наркобарон вновь был задержан в городе Умань Черкасской области и экстрадирован в Израиль.
"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного", - написал он, добавив, что специалисты уже допрашивают причастных к этому происшествию лиц с применением полиграфа.
Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны - является гражданином Израиля и США. Он был арестован в Киеве 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля. Тогда власти Украины называли арест Сильвера крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран. 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест.
Несколько дней назад Сильвер бежал в киевском аэропорту Борисполь в ходе его экстрадиции в Израиль. В дальнейшем в интернете было размещено видео побега, на котором видно, что Сильвер сбежал в момент прохождения рамки безопасности, при этом двое его сопровождавших заметили исчезновение преступника лишь несколько минут спустя. Еще через несколько дней наркобарон вновь был задержан в городе Умань Черкасской области и экстрадирован в Израиль.
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