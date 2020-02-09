При стрельбе в торговом центре Таиланда погибли 27 человек
9 февраля 2020 16:36
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8 февраля в городе Накхонратчасима 32-летний военнослужащий армии Таиланда убил своего командира и двух сослуживцев, после чего угнал автомобиль и поехал в местный торговый центр, где устроил стрельбу. При этом мужчина активно делился в "Фейсбуке" своими действиями. В здании ТЦ он забаррикадировался и взял в заложники не меньше 16 человек. Спецслужбы пошли на штурм здания и эвакуировали сотни людей, однако самому злоумышленнику удалось скрыться на многоэтажной парковке.
Стрелка удалось ликвидировать только спустя 17 часов. Премьер-министр Таиланда сообщил, что на стрельбу солдат пошёл из-за сделки, связанной с недвижимостью.
Фото © ТАСС / AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
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