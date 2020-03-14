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Новости /  В мире  

Египетская казнь: саранча оккупировала Азию и Африку и, возможно, это навсегда

14 марта 2020 22:23
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Огромные рои саранчи атаковали десятки стран в Африке и Азии, а в Сомали из-за этого объявили чрезвычайную ситуацию.
Пока человечество планирует полет на Марс или улучшает беспилотные автомобили, существует другая, очень бытовая, но катастрофическая проблема, решить которую мы не можем до сих пор. Огромные рои саранчи атаковали десятки стран в Африке и Азии, а в Сомали из-за этого объявили чрезвычайную ситуацию. В ООН опасаются, что из-за влажности и ветров саранча может атаковать до 20% стран, и это закончится масштабным голодом. «Хайтек» подробно рассказывает об этом.

Какая еще саранча?

В конце февраля 2020 года ООН предупредила о повышенном количестве пустынной саранчи, которая распространяется по Восточной Африке и Южной Азии.

Это нашествие — крупнейшее за последние 25 лет. Насекомые уже уничтожили урожаи в Сомали, Эфиопии и Кении — странах, которые особенно сильно зависят от сельского хозяйства. Проблема не ограничивается Африкой: стаи саранчи встречаются также в Саудовской Аравии и Пакистане.

Как возникают стаи?

Пустынная или африканская саранча — это разновидность короткорогатого кузнечика из семейства Acrididae. Обычно они живут одни и наносят человеку незначительный ущерб, но в случае, когда окружающая среда благоприятна для них долгое время (часто это происходит после сильных дождей или циклонов), но не хватает пищи, — они собираются в огромные колонии. По мере того, как их становится больше, насекомые меняют свое поведение на групповое. Меняется их цвет и размер — от коричневого до розового.

Пустынная саранча

Проблема в том, что пустынная саранча обычно обитает в засушливых районах около 30 стран, расположенных между Западной Африкой и Индией. Площадь ареала ее обитания составляет примерно 16 млн кв. км, и рядом с этой территорией живет маленькое количество людей. Поэтому первые стаи саранчи сложно обнаружить быстро.

Причины нынешнего распространения связаны с дождями 2018-2019 годов. Влажные и благоприятные условия на юге Аравийского полуострова позволили трем поколениям саранчи распространиться незамеченными, сообщает ООН. К началу 2019 года первые стаи направились в Йемен, Саудовскую Аравию и Иран, далее размножались, а затем переместились в Восточную Африку. Следующие стаи сформировались в Эритрее, Джибути и Кении.

Насколько велики эти стаи и чем это грозит?

Исследователи из Кении сообщали о самых крупных стаях, которые включали в себя 200 миллиардов насекомых, такой рой может съесть за сутки столько же пищи, сколько хватило бы, чтобы прокормить 84 млн человек. Они могут преодолевать до 150 км в день и откладывают яйца. Соответственно, саранчи становится только больше, в ООН считают, что ее численность может увеличиться в 500 раз.

Власти стран, попавших в зону угрозы катастрофического размножения этих насекомых, опасаются, что налеты саранчи могут привести к упадку сельского хозяйства, который позже вызовет голод (ранее эти страны уже страдали от наводнений и засухи). По данным ООН, пострадать могут более 20 млн человек.

А для тех, кто предпочтет прочитать об ощущениях человека, попавшего в центр роя саранчи, советуем книгу американской писательницы Лоры Инглз-Уайлдер «На берегу тенистого ручья», где она пишет про встречу с роем саранчи — о том, что она чувствовала, как насекомые тысячами рыскали под ее ногами и летали в воздухе, и слышала «миллионы кусающих и жующих челюстей».

Какие были последствия в прошлом?

В течение XX века было зарегистрировано шесть случаев нашествия саранчи, один из них длился 13 лет.

В 2013 году Мадагаскар столкнулся с нашествием саранчи, что привело к продовольственному кризису. Для проведения крупномасштабной кампании по борьбе с чрезвычайными ситуациями потребовалось финансирование в размере $22 млн. Без финансовой помощи под угрозой оказались бы безопасность и средства к существованию около 13 млн человек, что составляет почти 60% всего населения острова.

В июне 1993 года насекомые уничтожили урожаи Эфиопии, Судана, Эритреи, Сомали и Джибути. В период 1986–1989 годов саранча поразила около 30 африканских стран. В 1988 году международная помощь достигла почти $250 млн, а с января по июль того же года было использовано более 3 млн литров пестицидов. Но это лишь еще больше усугубило уничтожение урожая.

Что можно сделать?

Надежного способа борьбы с нашествием саранчи не существует — появление и быстрые перемещения насекомых трудно предсказать, хотя это пытаются сделать с помощью дронов. Если это сработает, насекомых можно опрыскивать пестицидами с самолетов и беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых саранчу уничтожают за относительно короткое время.

Сейчас уже ведутся исследования, чтобы найти благоприятные для окружающей среды пестициды, быстро уничтожающие насекомых (перспективные разработки состоят из спор гриба Metarhizium acridum, содержащего специальный токсин, убивающий только саранчу и связанных с ней кузнечиков). Есть и более безумные идеи — например, Китай решил отправить в Пакистан 100 тыс. уток, которые, по задумке властей, защитят урожай от насекомых.

До сих пор лучшая тактика — опрыскивание саранчи до того, как насекомые прилетят в регион. Однако так не поступила ни одна страна, кроме Мавритании.

Теперь эта саранча навсегда?

Продолжительность жизни саранчи обычно составляет около 3-5 месяцев в зависимости от погоды и экологических условий. Поскольку пустынная саранча размножается быстро, нельзя предсказать, как долго будет длиться ее распространение.

Самый эффективный способ бороться с насекомыми — ликвидировать их на ранней стадии, пока они не стали атаковать урожаи целых стран, об этом заявил Рик Оверсон из Университета Аризоны. Если упустить этот момент, то полностью ликвидировать эпидемию практически невозможно, самый прямолинейный метод — сбрасывать сотни миллионов литров пестицидов на насекомых, что навредит и человеку, и окружающей среде, а также не решит проблему до конца.

К тому же, это очень дорого, в 2003–2005 годах на борьбу с пустынной саранчой в Африке потратили $450 млн, в результате чего урожай был уничтожен на $2,5 млрд. Однако если не делать совсем ничего, стаи саранчи смогут поразить до 20% Земли, причем среди них — 65 и без того беднейших стран мира.

Другие исследователи считают, что человечество не должно пытаться полностью уничтожить саранчовые рои только потому, что это может иметь непредвиденные, каскадные экологические последствия.

России что-нибудь грозит?

Чисто технически саранча может достичь и России — например, в 1954 году рой саранчи смог добраться из Северо-западной Африки в Великобританию. Однако нашествия насекомых пока не зафиксировали ни в одном российском регионе. Саранчовые вредители в РФ в этом году будут находиться в основном «в депрессивном состоянии», но в ряде регионов они могут нанести вред посевам, сообщили в Россельхозцентре при Минсельхозе. Однако в ведомстве сказали, что обработают часть урожая пестицидами заранее. 



Фото:   pixmafia.com
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