Чемпионка Паралимпийских игр из Бельгии прибегла к эвтаназии из-за невыносимых болей
23 октября 2019 22:15
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Марике решила уйти из жизни посредством эвтаназии, которая легализована в Бельгии. Необходимые документы спортсменка подписала ещё в 2008-м. С каждым годом чемпионке всё труднее удавалось переносить мучившую её боль, которая становилась лишь сильнее. Вечером 22 октября она ушла из жизни в возрасте 40 лет.
Верворт страдала редким дегенеративным мышечным заболеванием. Из-за него спортсменка постоянно испытывала боль, судороги, у неё стали случаться припадки, пишет Би-би-си. Порой она могла спать всего по 10 минут. В одном из интервью Марике признавалась, что у неё стали случаться депрессивные периоды.
"Я больше не хочу страдать. Мне сейчас тяжело. Я всё больше и больше впадаю в депрессию".
Однако она до последнего старалась ценить и любить жизнь. Несмотря на то что на тренировках ей приходилось страдать от боли, она называла их своим лекарством. Рядом с ней в нелёгкое время находился пёс-помощник, которого она очень любила. Марике хотела, чтобы её запомнили как "безумную леди", которая всегда улыбалась и смеялась.
"Вы должны жить день за днём и наслаждаться маленькими радостями. Завтра вы можете попасть в аварию и умереть, перенести сердечный приступ и умереть. Завтра это может случиться с каждым", - Марике Верворт.
Фото © Twitter/Wielemie/ life.ru
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