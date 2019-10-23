Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 24 октября, 02:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/10:
USD 63.8
0.17
EUR 70.96
0.04
Новости /  В мире  

Чемпионка Паралимпийских игр из Бельгии прибегла к эвтаназии из-за невыносимых болей

23 октября 2019 22:15
130
Вечером 22 октября она ушла из жизни в возрасте 40 лет.
Бельгийка Марике Верворт, выступавшая в гонках на колясках, завоевала золото на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также два серебра и бронзу — в Рио-де-Жанейро, передает life.ru.

Марике решила уйти из жизни посредством эвтаназии, которая легализована в Бельгии. Необходимые документы спортсменка подписала ещё в 2008-м. С каждым годом чемпионке всё труднее удавалось переносить мучившую её боль, которая становилась лишь сильнее. Вечером 22 октября она ушла из жизни в возрасте 40 лет.

Верворт страдала редким дегенеративным мышечным заболеванием. Из-за него спортсменка постоянно испытывала боль, судороги, у неё стали случаться припадки, пишет Би-би-си. Порой она могла спать всего по 10 минут. В одном из интервью Марике признавалась, что у неё стали случаться депрессивные периоды.

"Я больше не хочу страдать. Мне сейчас тяжело. Я всё больше и больше впадаю в депрессию".

Однако она до последнего старалась ценить и любить жизнь. Несмотря на то что на тренировках ей приходилось страдать от боли, она называла их своим лекарством. Рядом с ней в нелёгкое время находился пёс-помощник, которого она очень любила. Марике хотела, чтобы её запомнили как "безумную леди", которая всегда улыбалась и смеялась.

"Вы должны жить день за днём и наслаждаться маленькими радостями. Завтра вы можете попасть в аварию и умереть, перенести сердечный приступ и умереть. Завтра это может случиться с каждым", - Марике Верворт.


Фото © Twitter/Wielemie/ life.ru 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
349
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
395
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
436
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
992
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
662
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
598
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1099
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1775
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1228
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1504
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1685
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1147
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ Андрей Антонов, солисты театра оперы и балета и филармонии исполнят арии
В Самаре и Тольятти пройдет бесплатное обучение для предпринимателей с участием федеральных и региональных экспертов
В ДК "Победа" пройдет концерт академических хоров Самары «Рябиновый бал»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные