Американские военные получили оружие будущего, сжигающее катера и беспилотники на огромном расстоянии

170

Боевой лазерный комплекс, который был разработан в рамках программы SSL-TM, доставили на базу американского флота в Калифорнии. Мощность луча данной системы достигает 150 киловатт, что даёт возможность поражать, например, небольшие катера и беспилотники на расстоянии минимум трёх километров.О планах оснащения "Портленда" лазерной системой было официально объявлено в прошлом году. Тогда же Пентагон сообщал, что испытать вооружение планируется в последнем квартале 2019-го.В прошлые годы США не единожды испытывали различные лазерные системы как на кораблях, так и на воздушных судах. Ещё в 2012 году на одном из миноносцев тестировался лазер LaWS, а в 2017-м компания Raytheon по заказу Минобороны страны испытала боевой лазер для оснащения вертолётов "Апач".В Вооружённых силах РФ, согласно открытым данным, на боевое дежурство поставлен сухопутный лазерный комплекс "Пересвет". Эксперты полагают, что его можно применять для противодействия беспилотникам и для прикрытия от разведывательных спутников стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет, но работа комплекса пока не демонстрировалась.