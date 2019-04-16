Французские власти отметают версию поджога в Нотр-Даме
16 апреля 2019 11:00
128
Французские власти пока не делают однозначных выводов о причинах пожара в Нотр-Даме, однако отметают версию поджога. Со вторника объявлен национальный сбор средств на восстановление собора, €100 млн пожертвует семья миллиардеров Пино.
«Нотр-Дам горит. Огромное потрясение для всего народа. Мысленно мы со всеми католиками и со всем французским народом. Как и всем моим согражданам, мне грустно видеть, как сегодня вечером горит часть нас», — отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон на пожар в Соборе Парижской Богоматери, одном из главных символов Франции и Парижа. Французские правоохранители пока только начали расследование, однако уже сейчас они говорят о том, что причина пожара — случайность, и отметают версию о намеренном поджоге и террористическом следе. Французкий лидер уже пообещал восстановить собор, в том числе с использованием зарубежной помощи.
Пожар в 850-летнем памятнике готической архитектуры начался около 18−30 по местному времени, пишет Би-би-си. Огонь быстро распространился на крышу здания, разрушив витражные окна собора и деревянный интерьер до того, как достиг шпиля. В соборе велись реставрационные работы, и почти вся его верхняя часть была в строительных лесах.
Из здания собора, как отмечает Bloomberg, были эвакуированы тысячи людей, сотни из которых остались наблюдать за происходящим на близлежащих улицах. Согласно информации на сайте собора, по будням он открыт для посещений до 18−45 часов по местному времени — таким образом, пожар начался перед самым закрытием. Человеческих жертв удалось избежать. Единственный пострадавший — один из пожарных (всего в тушении их участвовало около 500). Борьба с огнем осложнялась невозможностью использовать вертолеты, поскольку тушение с воздуха могло привести к обрушению здания.
Примерно через полтора часа после начала пожара обрушился шпиль (возведенный в XIX веке) и большая часть крыши собора. Спустя четыре часа борьбы с огнем начальник пожарной охраны Парижа Жан-Клод Галле заявил, что каркас здания и две раннеготические башни-колокольни (знаменитый фасад здания) удалось спасти. В итоге на тушение пожара потребовалось около восьми часов (о том, что огонь взят под контроль, в МВД Франции объявили в 3 часа ночи по местному времени).
К собору приезжал президент страны Эмманюэль Макрон, который в связи со случившимся отменил запланированное телеобращение к нации по поводу протестных акций «желтых жилетов». Там он поблагодарил пожарных за работу и пообещал восстановить собор.
Прокуратура Парижа уже начала расследование о «непредумышленном причинении ущерба в результате пожара». Следователи уже начали допрос рабочих, которые вели реставрационные работы. Пока полиция исходит из того, что возгорание было случайным. Власти исключают версию поджога и террористический след.
Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пока слишком рано говорить о том, что стало причиной пожара.
Восстановление собора, который принимает до 50 000 посетителей ежедневно — это «предназначение» Франции и ее проект на ближайшие годы, заявил Макрон:
"Мы восстановим Нотр-Дам — это то, чего хочет наш народ, то, чего заслуживает наша история".
К участию в восстановлению собора, по словам французского лидера, будут приглашены, в том числе, талантливые специалисты из-за рубежа. Национальный сбор средств на восстановление собора будет запущен уже во вторник, 16 апреля. В восстановлении собора уже пообещало помочь ЮНЕСКО (организация относит Нотр-Дам к объектам всемирного наследия).
Власти пока не дают оценок, сколько может стоить восстановление Нотр-Дама. Однако уже появляются сообщения о крупных пожертвованиях. В частности, о пожертвовании €100 млн уже объявило семейство Пино. Это одно из богатейших семейств в стране, оно контролирует группу Kering, специализирующуюся на предметах роскоши и контролирующую такие бренды и компании, как Gucci, Yves Saint Laurent, аукционный дом Christie’s (глава семьи Франсуа Пино располагается на 30-й строчке глобального списка Forbes с состоянием $35 млрд). «Эта трагедия поражает всех французов и всех тех, кто привязан к духовным ценностям. Каждый хочет как можно быстрее возродить эту жемчужину нашего наследия», — сказал президент группы Kering Франсуа-Анри Пино.
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что часть реликвий и произведений искусства при пожаре удалось спасти — в частности, Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика, пишет Форбс.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
429
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
221
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
209
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
291
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
525
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1087
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
472
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
505
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1230
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1161
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2140
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2461
Мероприятия