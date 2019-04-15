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С каких космодромов мира было осуществлено наибольшее число запусков?

15 апреля 2019 10:21
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С каких космодромов мира было осуществлено наибольшее число запусков?
Об этом сообщается в твиттере ООН на русском.

С каких космодромов мира было осуществлено наибольшее число запусков?
Об этом сообщается в твиттере ООН на русском.
Плесецк (Россия) 2101 запуск
Байконур (Казахстан)- 1735
Мыс Канаверал (США)-- 1204
База Вандерберг (США)-- 1114
Куру (Французск Гвиана)- 511
Шрихарикота (Индия) 343
Цзюцюань (Китай)-197.
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