Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса и денег
9 января 2020 13:05
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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от своего статуса старших членов королевской семьи и добиться финансовой независимости от монаршего дома Соединённого Королевства. Заявление опубликовано в официальном инстаграм-аккаунте пары.
— Мы намерены отступить как "старшие" члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Её Величество Королеву, — говорится в сообщении.
Супруги планируют проводить больше времени в разъездах между Великобританией и США и основать благотворительную организацию.
Они планируют стать полностью финансово независимыми и основать благотворительную организацию. Жить герцог и герцогиня Сассекские планируют в разъездах между Великобританией и США, пишет Лайф.
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