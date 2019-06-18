Президент Франции вручит Элтону Джону орден Почётного легиона
18 июня 2019 12:03
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Британский певец и композитор Элтон Джон посетит 21 июня Елисейский дворец, где президент Франции Эмманюэль Макрон наградит его орденом Почётного легиона. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.
Музыкант прилетит во Францию в рамках прощального тура под названием "Прощай, дорога из жёлтого кирпича", начавшегося в сентябре 2018 года, завершение которого запланировано на 2021 год.
Гастроли Элтона Джона во Франции пройдут с 18 по 23 июня, во время которых певец не собирается давать концерт в Елисейском дворце. Однако он совершенно не против обсудить с Макроном продвижение благотворительных проектов, в частности оказание поддержки швейцарскому Глобальному фонду по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией.
Сам композитор в 1992 году создал свой фонд борьбы со СПИДом, который сейчас является одним из крупнейших в своём роде неправительственных организаций.
Напомним, орден Почётного легиона учреждён Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет несколько степеней: две высшие — кавалера Большого креста и великого офицера, после которых по убыванию следуют степени командора, офицера и кавалера, пишет Лайф.
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