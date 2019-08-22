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Новости /  В мире  

Названы самые высокооплачиваемые актеры в мире

22 августа 2019 09:40
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Названы самые высокооплачиваемые актеры в мире
Их имена назвал журнал Forbes.

Первое место в рейтинге занял Дуэйн «Скала» Джонсон. В этом году его доход составил 89,5 млн долларов. Он оказался лидером списка благодаря таким фильмам, как «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Небоскрёб», а также сериалу «Футболисты». В прошлом году актёр заработал 119 млн долларов, но тогда его обошёл Джордж Клуни, сумевший удачно продать свою компанию по производству текилы. В новый рейтинг Клуни попасть не удалось.

На второй строчке оказался Крис Хемсфорд, заработавший 76,5 млн долларов. Замыкает тройку Роберт Дауни-младший с доходом в 66 млн долларов. В пятницу Forbes опубликует список самых высокооплачиваемых актрис, передает Радио Маяк.
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