Франция объявила об эвакуации своих граждан из Ухани
27 января 2020 10:09
88
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о решении эвакуировать всех желающих граждан страны из китайского города Ухань, где свирепствует коронавирус 2019-nCoV. Об этом заявила министр социального развития и здравоохранения Франции Аньес Бюзен после совещания в Матиньонском дворце.
— Репатриированные граждане будут в течение 14 дней находиться под контролем, — цитирует слова Бюзен портал France Info.
Она добавила, что эвакуация пройдёт в середине будущей недели по договорённости с властями Китая.
Ранее об эвакуации своих граждан из эпицентра эпидемии объявили США.
Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань 31 декабря. На данный момент известно о 56 погибших и примерно двух тысячах заражённых. Туроператоры из России приостановили продажу туров в Китай и массово вывозят туристов. По словам медиков, первыми симптомами заболевания являются высокая температура, затруднённое дыхание и кашель, также стало известно, что болезнь является заразной даже в инкубационном периоде. Госкомитет КНР по здравоохранению предупредил, что распространение вируса ускорилось, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
366
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1935
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
709
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1604
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1334
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
910
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
923
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1374
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1469
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1731
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2834
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3381
Мероприятия