Число умерших от коронавируса превысило 1500 человек
15 февраля 2020 13:01
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Число умерших от заражения коронавирусом в Китае достигло 1523 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Общее число инфицированных — 66 492 человека.
В эпицентре эпидемии, провинции Хубэй, 54,4 тысячи человек заразились, 1457 умерли, 4774 выздоровели. Показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,29%, по Хубэю — 2,67%.
Ранее, на момент 14 февраля, число умерших от нового типа коронавируса в Китае достигло 1488 человек, из них 1426 в провинции Хубэй, а число заражённых — 63 918. 14 февраля первый случай заражения был зарегистрирован в Африке. Инфекцию обнаружили у туриста, недавно прилетевшего в Египет из-за рубежа.
Напомним, ранее сообщалось, что первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через 12–18 месяцев, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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