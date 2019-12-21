Парламент Великобритании поддержал законопроект о Brexit во втором чтении
21 декабря 2019 10:20
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В начале января у депутатов будет еще три дня, чтобы закончить процедуры по ратификации сделки по Brexit. После этого законопроект поступит на рассмотрение членов неизбираемой Палаты лордов, передает Радио Маяк.
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