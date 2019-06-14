Мумбаи признали городом с наибольшим количеством пробок в мире
14 июня 2019 09:05
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По итогам 2018 года индийский Мумбаи признали городом с наибольшим количеством пробок на дорогах в мире. Исследование было проведено компанией-поставщиком автомобильной и персональной GPS-навигации, пишет РИА «Новости».
На второй строчке расположилась колумбийская столица – Богота. Следом за ней – Лима (Перу). В десятку также вошли индийский Нью-Дели, Москва, турецкий Стамбул, индонезийская Джакарта, тайский Бангкок, мексиканский Мехико и бразильский Ресифи. Рейтинг включает 403 города из 56 стран.
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