Жителей и гостей Самарской области приглашают в рождественскую «Жигулевскую кругосветку»

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6 января 2021 года в преддверии праздника Рождества Христова из Самары в Жигулевск отправится туристический рождественский поезд «Жигулевская кругосветка» по маршруту Самара–Тольятти–Жигулевск–Самара.

Цель проекта – продвижение доступных, комфортных и безопасных туристических маршрутов на территории Самарской области, популяризация внутреннего и въездного туризма, развитие экологического и событийного туризма.

Город Жигулевск, окруженный национальным парком Самарская Лука – это жемчужина Самарского региона. Рождественский маршрут станет продолжением проекта «Жигулевская кругосветка», успешно реализованного минувшей осенью, который вызвал большой отклик у его участников.

На этот раз туристов ждет праздничная программа, которая начнется буквально сразу после отправления из Самары: сюрпризы, веселые викторины с призами, угощения. Впервые туристический поезд сделает специальную зимнюю остановку в настоящем лесу на волшебной «Поляне сказок», где туристы встретят знакомых героев, загадают заветные желания и смогут полюбоваться красотами самарского края с высоты птичьего полета.

Поезд проедет по самой живописной части «Жигулевской кругосветки» вдоль панорамных видов реки Волги и Жигулевской ГЭС.

По прибытии в г. Жигулевск туристов ждут гостеприимная праздничная встреча от Хозяйки Жигулей и Жигулевской Снегурочки, рождественские гуляния, катание на ездовых собаках и на выбор пять экскурсионных программ: обзорная экскурсия по городу, мастер-класс по уникальной жигулевской росписи, посещение музея «Самарская Лука», выставочного центра «Жигулевская мозаика», Центра реабилитации диких животных «Дом Айболита», горы Отважная. Детей ожидает сказочное театральное представление.

Туристы в рамках маршрута смогут также посетить культурно-духовный кремль «Богатырская Слобода» в селе Жигули, где встретятся со Снегурочкой-Поляницей и Морозом-Воеводой, примут участие в потешных играх, забавах и богатырских посиделках, а также отправятся в гости в крупнейший в Поволжье питомник хаски близ Тольятти на программу «Хаски! Елка! Новый год!».

Туристический поезд из пяти вагонов различной комфортности от экономкласса до вагонов бизнес-класса проследует по специально удобному расписанию с тремя остановками для посадки туристов. Стоимость тура начинается от 1390 рублей с человека без экскурсионных программ, от 2290 руб. «все включено» с экскурсией.

Проект реализуется самарским туроператором «Профцентр» при поддержке Департамента туризма министерства культуры Самарской области, АО «Самарская пригородная пассажирская компания», Администрации г.о. Жигулевск, туристско-информационного центра Самарской области.