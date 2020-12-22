Турция отменила Новый год для туристов

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Турция ввела тотальный запрет на все праздничные новогодние мероприятия во всех отелях страны. Об этом говорится в специальном сообщении МВД Турции.

Ведомство, в частности, сообщает, что с 31 декабря 21:00 до 4 января 2021 года 05:00 будет введен комендантский час. В эти дни в отелях и ресторанах при них не разрешаются новогодние развлекательные программы с участием артистов, диджеев, танцы, вечеринки, шоу, гала-ужины.

МВД предупреждает, что будет особо следить за массовыми скоплениями гостей в отелях, особенно во время обедов и ужинов, и принимать дополнительные меры безопасности. Нарушителей мер безопасности могут даже привлечь к уголовной ответственности.

По сообщению Ассоциации туроператоров России ( АТОР ), представители турецких отелей и принимающих компаний обещают вернуть деньги туристам за оплаченные новогодние гала-ужины. Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. О подробностях будет сообщено позже.

Этот Новый Год в Турции туристы смогут провести своими семьями или компаниями – с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы – в работающих ресторанах и барах отелей, не образуя «крупных скоплений», сообщает АТОР.