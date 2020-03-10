Самарская область примет участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020»

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Эта ведущая туристическая выставка, представляющая все регионы России, ориентированная на профессиональную аудиторию, традиционно является основной площадкой для бизнес-коммуникаций лидеров туристического рынка.В 2019 году количество участников выставки составило 1 310, количество стран и регионов — 132, количество посетителей — более 62 500.На объединённом стенде Самарской области площадью 40 квадратных метров в выставке примут участие 25 компаний турбизнеса (представители туроператорских компаний, гостиничного обслуживания, услуг общественного питания, организации досуга), а также представители департамента туризма министерства культуры Самарской области и органов местного самоуправления городских округов Самара, Жигулевск, Сызрань и Тольятти.Также в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2020» запланировано подписание ряда соглашений в целях реализации совместных задач в сфере туризма с ООО «Профи.Трэвел», ООО «Технологии отраслевой трансформации», ПАО Сбербанк, ООО «ТТ-Трэвел», с Поволжским филиалом ПАО «Мегафон», с комитетом по туризму Саратовской области, передает пресс-служба минкульта СО.