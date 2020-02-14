Первый электробус Самары пройдет пусконаладку перед тестовой эксплуатацией

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Электробус может набирать максимальную скорость в 60 км/ч.Запас хода на одной зарядке – не менее 20 км, при этом перезарядить батареи можно будет за короткое время: в течение 5-7 минут.Салон машины оборудован достаточным количеством стальных поручней, окрашенных полимерной краской, стойкой к механическому воздействию и солнечному свету. Верхние горизонтальные поручни – с кожаными ручками.Для удобства маломобильных граждан электробус оснащен специальными техническими устройствами:- механической аппарелью для инвалидов-колясочников;- системой наклона кузова;- местом для инвалидной коляски (с опорной панелью и откидным поручнем);- сидячими местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.Система отопления кабины – калориферная. Отметим, что и в пассажирском салоне, и в кабине водителя есть система климат-контроля с автоматическим поддержанием температуры. Машина обеспечена тепло- и звукоизоляцией.Кабина водителя отделена от пассажирского салона остекленной перегородкой. Выход из нее предусмотрен через переднюю дверь салона. Информацию о функционировании систем электробуса, состоянии заряда батарей, а также диагностическую информацию в случае наличия неисправностей и другие параметры водитель сможет увидеть на специальном ЖКИ-дисплее.Для удобства водителя и обеспечения безопасности движения наружные зеркала заднего вида – с электроподогревом и электроприводом.И в салоне, и в кабине водителя - светодиодные светильники.Кроме того, есть электронная система управления уровнем пола, позволяющая обеспечить плавность движения электробуса и способствующая возможности наклона кузова на остановках. Эта же система поможет принудительно приподнять кузов электробуса для увеличения проходимости.Среди дополнительных опций – система видеонаблюдения из нескольких камер с возможностью записи видео на жесткий диск и хранения не менее недели.В настоящее время машина находится в троллейбусном депо № 1 и ожидает прибытия специалистов с предприятия-изготовителя, которые проведут пусконаладочные работы. После чего электробус запустят в тестовую эксплуатацию по маршруту «Губернский рынок – Южный город», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации