Первый электробус Самары пройдет пусконаладку перед тестовой эксплуатацией
14 февраля 2020 19:54
117
Электробус может набирать максимальную скорость в 60 км/ч.
Запас хода на одной зарядке – не менее 20 км, при этом перезарядить батареи можно будет за короткое время: в течение 5-7 минут.
Салон машины оборудован достаточным количеством стальных поручней, окрашенных полимерной краской, стойкой к механическому воздействию и солнечному свету. Верхние горизонтальные поручни – с кожаными ручками.
Для удобства маломобильных граждан электробус оснащен специальными техническими устройствами:
- механической аппарелью для инвалидов-колясочников;
- системой наклона кузова;
- местом для инвалидной коляски (с опорной панелью и откидным поручнем);
- сидячими местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Система отопления кабины – калориферная. Отметим, что и в пассажирском салоне, и в кабине водителя есть система климат-контроля с автоматическим поддержанием температуры. Машина обеспечена тепло- и звукоизоляцией.
Кабина водителя отделена от пассажирского салона остекленной перегородкой. Выход из нее предусмотрен через переднюю дверь салона. Информацию о функционировании систем электробуса, состоянии заряда батарей, а также диагностическую информацию в случае наличия неисправностей и другие параметры водитель сможет увидеть на специальном ЖКИ-дисплее.
Для удобства водителя и обеспечения безопасности движения наружные зеркала заднего вида – с электроподогревом и электроприводом.
И в салоне, и в кабине водителя - светодиодные светильники.
Кроме того, есть электронная система управления уровнем пола, позволяющая обеспечить плавность движения электробуса и способствующая возможности наклона кузова на остановках. Эта же система поможет принудительно приподнять кузов электробуса для увеличения проходимости.
Среди дополнительных опций – система видеонаблюдения из нескольких камер с возможностью записи видео на жесткий диск и хранения не менее недели.
В настоящее время машина находится в троллейбусном депо № 1 и ожидает прибытия специалистов с предприятия-изготовителя, которые проведут пусконаладочные работы. После чего электробус запустят в тестовую эксплуатацию по маршруту «Губернский рынок – Южный город», передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 февраля 2020 17:37
На сайте Замоскворецкого суда Москвы 5 февраля появилось заявление Ирины Махлай о разделе совместно нажитого имущества с мужем Сергеем Махлаем,... Экономика региона
23
14 февраля 2020 13:11
Цифровизация сельского хозяйства региона идет полным ходом. Экономика региона
182
14 февраля 2020 09:39
В течение двух дней ключевые вопросы отрасли обсуждаются на площадке технопарка «Жигулевская долина». Экономика региона
170
Финансы и Банки
14 февраля 2020 17:19
Позитивную динамику показал также индекс готовности к покупке сравнительно дорогих товаров и коэффициент сбережений. Финансы и Банки
158
13 февраля 2020 18:30
Накануне Дня всех влюбленных 5% россиян сообщили о планах вступить в брак в 2020 году. Финансы и Банки
288
12 февраля 2020 14:28
Более 100 преподавателей IT-специальностей вузов СО приняли участие в лекции по обучению цифровой трансформации на примере опыта... Финансы и Банки
372
Строительство
13 февраля 2020 12:40
По итогам Национального рейтинга 2019 года область вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. Строительство
186
13 февраля 2020 10:45
Место строительства домов находится в Волжском районе. Строительство
222
12 февраля 2020 13:52
Земельные участки должны передаваться тем, кто действительно строит. Строительство
453
Материалы и технологии
10 февраля 2020 09:28Особенности металлопроката
В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
55
5 февраля 2020 08:57Пресс-формы помогут в массовом изготовлении различных изделий
Полиоксиметилен имеет другое название полиацеталь или ацеталь. Это универсальный материал, который есть в различных стержнях, плитах и листах. Материалы и технологии
128
30 января 2020 09:43Насосное оборудование: как выбрать и где купить?
Насосное оборудование является одним из основных и одним из самых популярных видов оборудования, которое используется практически повсеместно. Материалы и технологии
93
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
162
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
932
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1487
Бизнес
11 февраля 2020 14:23
Собственники завода планируют направить до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие производства керамогранитной плитки. Бизнес
389
8 февраля 2020 15:37
Фирма занимается деятельностью по предоставлению прочих мест для временного проживания. Бизнес
554
7 февраля 2020 15:59Бизнес в Болгарии. Как зарегистрировать фирму
Если вы решили обзавестись бизнесом в Болгарии, данная статья расскажет Вам о различных нюансах его создания. Бизнес
72
Новости компаний
14 февраля 2020 10:11
Кроме того, о проблемах, связанных с электроснабжением, потребители могут сообщать на портале «Россетей». Новости компаний
168
13 февраля 2020 09:29
В литейном производстве внедрен экономичный метод. Новости компаний
183
12 февраля 2020 11:57
Это происходит седьмой год подряд. Новости компаний
401
11 февраля 2020 18:37
Они не помогли убить Telegram. Новости компаний
305
IT и Коммуникации
13 февраля 2020 18:39Игра World of Tanks
Существует масса компьютерных игр. Весьма популярна игра World of Tanks. Игре – пять лет. И за это время она завоевала невероятную популярность. IT и Коммуникации
45
11 февраля 2020 14:31Игровая индустрия стремительное развитие
Как стало известно из материалов на сайте dailyonline . Вот уже скоро будет, как пятьдесят лет как была создана индустрия видеоигр. Со времён появления аркады под... IT и Коммуникации
43
7 февраля 2020 16:01Раскрутка Ютуб канала – особенности
В современном мире многие блогеры заинтересованы в раскрутке канала YouTube. Важно набрать подписчиков. Ведь необходимо, чтобы как можно больше людей... IT и Коммуникации
69
Транспорт
14 февраля 2020 19:54
Специалисты проведут пусконаладочные работы, и электробус запустят в тестовую эксплуатацию по маршруту «Губернский рынок – Южный город». Транспорт
117
14 февраля 2020 13:42
В случае принятия законопроекта он вступит в силу в 2021 году. Транспорт
185
13 февраля 2020 15:50
При онлайн-покупке электронных билетов на поезда дальнего следования пассажирам предоставляется возможность электронной регистрации. Транспорт
339
13 февраля 2020 13:30
Перекрывать движение будут в период с 21:00 до 6:00. Транспорт
250
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
268
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
318
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
228
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
200
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
680
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2589
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1022
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2091
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1605
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
434
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1205
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1702
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1713
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2053
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3171
Мероприятия