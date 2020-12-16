Пассажиры метро и наземного муниципального транспорта Самары получат скидку на проезд до конца года

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Жители и гости Самары могут сэкономить на проезде в метрополитене, а также в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях*, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Расплачиваясь бесконтактной картой «Мир» в одно касание, пассажир получит скидку в размере 6 рублей.

Акция платежной системы «Мир» проводится до 31 декабря 2020 года совместно со Сбербанком и его дочерней компанией АО «Расчетные решения», а также с единым оператором «Объединенная транспортная карта» и местными муниципальными перевозчиками, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте, при поддержке администрации города Самары.

— В Самарской области выпущено более 1,7 млн карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. При этом привычка платить в одно касание уже не один год является частью повседневной жизни многих жителей России. Это удобный, безопасный и технологичный способ оплаты проезда в городском транспорте, особенно актуальный в текущей ситуации, — комментирует Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». — Мы надеемся, что наша акция не только поможет жителям города сэкономить денежные средства, но также в текущих условиях обезопасит их за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями.

Чтобы получить скидку, достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору в наземном транспорте или к одному из турникетов метро, поддерживающих оплату бесконтактными банковскими картами. Сумма разовой поездки спишется с карты сразу со скидкой.

Отметим, что Сбербанк выступает эквайером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

— Сбербанк активно работает над развитием системы безналичной оплаты в общественном транспорте Самары. Мы понимаем востребованность данного сервиса у жителей и гостей региона, поэтому стараемся совершенствовать свои сервисы, предоставляя клиентам не только комфорт при совершении операций, но и возможность получать скидки. Надеемся, что пассажиры по достоинству оценят новую возможность сэкономить, оплачивая поездки бесконтактной банковской картой «Мир», — отметил Константин Долонин, управляющий Самарским отделением Сбербанка России.

— Безналичная оплата удобна прежде всего самим пассажирам — проезд можно оплатить в одно касание своей картой с бесконтактной технологией, а когда действуют акционные скидки, это еще и выгодно. Мы надеемся, что акция повысит интерес жителей Самары к использованию современных платежных инструментов в общественном транспорте, — добавил Михаил Казаков, генеральный директор АО «Расчетные решения».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Если ваша карта не является бесконтактной, вы также можете обратиться в свой банк для ее перевыпуска, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана