Маршрут автобуса № 480 продлен до Крутых Ключей

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С 17 октября конечная точка межмуниципального автобусного маршрута № 480 продлена до новой жилой застройки в микрорайоне Крутые Ключи. С просьбой о продлении маршрута, в том числе в адрес губернатора Самарской области, неоднократно обращались жители микрорайона.«Изначально маршрут № 480 ходил до поселка Петра Дубрава. В прошлом году по просьбам жителей он был продлен до Кошелев-Парка. Сейчас маршрут стал востребован и жителями Крутых Ключей. В настоящее время пассажиропоток высокий. Будем мониторить ситуацию, чтобы в случае необходимости увеличить количество подвижного состава», — говорит заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской областиИзменение конечной точки остановки пассажирских автобусов стало возможным после официального открытия для движения автомобильного транспорта в августе 2019 года железнодорожного переезда на 179 км перегона Козелковская – Водинская. В настоящее время железнодорожный переезд оснащен необходимыми техническими средствами для обеспечения безопасности дорожного движения.Путь следования маршрута № 480 — «Пригородный автовокзал – площадь имени Кирова – Смышляевка – поселок Петра Дубрава – микрорайон Крутые Ключи». С изменением конечной точки протяженность маршрута увеличилась на 4 км, а количество транспортных средств — до 42 единиц. В часы «пик» интервал движения автобусов составляет — 7-10 минут.«Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей микрорайона. Мы писали много и часто о необходимости продления маршрута, поскольку жители вынуждены были и зимой и летом переходить железнодорожный переезд, чтобы сесть в автобус», — говорит управляющий микрорайона № 02 Красноглинского внутригородского района, передает пресс-служба облправительства.