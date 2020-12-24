Как будет ходить транспорт в Самаре в новогоднюю ночь

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В городском дептрансе сообщили о том, как будет работать транспорт в Самаре в новогоднюю ночь и на Рождество.

В прошлые годы в связи с проведением новогодних гуляний с 31 декабря на 1 января в областной столице продлевали работу ряда маршрутов. Однако в этом году из-за пандемии массовые гулянья под запретом.

"Поскольку массовые мероприятия отменены, планируется, что транспорт будет работать в режиме выходного дня в праздничные дни", - сообщили в департаменте транспорта сегодня, 24 декабря.

Напомним, также из-за коронавируса в этом году запрещены новогодние корпоративы, пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com