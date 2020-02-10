На улицах четырех районов Самары установят паркоматы
10 февраля 2020 13:28
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Мэрия Самары утвердила перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году. В нем нашли свое отражение и планы по обустройству платных парковок.
— Организация, которая выиграет конкурс, получит в пользование пять кабинетов в здании на улице Мориса Тореза, 67а (внутренняя литера П) и участки вдоль дорог, где нужно будет сделать платные парковки и установить паркоматы. Список пропишут в концессионном соглашении, — указано в документе мэрии.
Концессионное соглашение — это форма государственно-частного партнерства. К восстановлению того или иного объекта привлекают бизнесменов. При этом сам объект остается в собственности государства. Инвестор же получает прибыль за счет созданной инфраструктуры.
Изначально стоянки хотели сделать на 3790 машин. Теперь власти планируют обустроить 6867 платных парковочных мест в Самарском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах.
Предварительный тариф на платные парковки уже установили. Он составит 30 рублей в час за одно парковочное место. Но итоговую оплату, которую водитель должен будет внести в паркомат, будут рассчитывать с учетом коэффициентов районного деления, деловой активности, дней недели и времени суток. Например, в ночное время (его установили с 20:01 до 07:59) будет действовать тариф вдвое меньше дневного. Также парковка в Ленинском районе будет чуть дороже, чем в Самарском, так как там выше активность горожан, а соответственно и передвижений.
Ожидается, что первые платные парковки начнут работать в Самаре уже летом 2020 года. У местных жителей будет возможность купить абонемент по льготной цене.
Собранные с автомобилистов деньги будут направлять в городской бюджет. Оттуда — на развитие системы общественного транспорта, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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