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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Дожди спасли волжскую навигацию

7 августа 2019 11:34
77
Дожди спасли волжскую навигацию Минприроды РФ и Росморречфлот отказалось от идеи досрочно прекратить навигацию на Волге.
Минприроды РФ и Росморречфлот отказалось от идеи досрочно прекратить навигацию на Волге.

Как говорится в сообщении федерального министерства, обильные осадки способствовали нормализации гидрологической обстановки в водохранилищах Волжско-Камского каскада, и в связи с этим на совещании 2 августа решено завершить навигацию согласно обычному графику.

В настоящее время уровень воды на Волге близок к норме. Так, в Куйбышевском водохранилище на 1 августа он составил 52,60 м при норме в 53,0 м. Заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров заявил на совещании, что накопленный объем в каскаде гарантирует как хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение населения, так и промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пишет СО ОНЛАЙН.


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