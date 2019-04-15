В дептрансе Самары объяснили, почему не запускают автобус №81 Волгарь-ЦАВ
15 апреля 2019 13:53
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На прошлой неделе в департаменте транспорта Самары сообщили о том, что автобус №81 может появиться в городе не раньше открытия Фрунзенского моста.
Это вызвало недоумение у жителей города, ведь судя по тому, что говорили о новом маршруте раньше, он должен идти по Южному мосту - от жилого района Волгарь до Центрального автовокзала. При чем же тут Фрунзенский мост?
"После запуска Фрунзенского моста логистика перевозок изменится. Представляется вполне возможным, что не маршрут №81 будет интересен для жителей Волгаря, а новый, например, в сторону Губернского рынка, - пояснили в дептрансе. - На данный момент непонятно, как изменится логистика - есть проектное понимание, но практики еще нет. Ул. Академика Тихомирова должна иметь выход на ул. Народную, что тоже может поменять трассировку автобусов №№ 80, 5д и ряда других. Обсуждается несколько вариантов, обязательно прислушаемся к мнению общественности, но хотим сделать это после того, как будет запущен Фрунзенский мост".
Осенью прошлого года администрация Самары объявила конкурс на создание автобусного маршрута №81, соединяющего новый жилой район Волгарь и ЦАВ. Затем конкурс был отменен - в мэрии объяснили это тем, что на маршруте изначально не планировали вводить льготы для пассажиров, но решили все же ввести, пишет Самру.ру.
Движение по Фрунзенскому мосту собираются открыть уже в конце текущего года.
Фото pixabay.com
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