В Сызрани временно закроют железнодорожный переезд
30 октября 2019 13:50
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В четверг, 31 октября, в Сызрани будет временно закрыт железнодорожный переезд на десятом километре перегона Сызрань-Город – Кашпир. Об этом сообщает городской комитет жилищно-коммунального хозяйства.
Речь идет о переезде, соединяющем улицы Жуковского и Мира, который не будет работать в период с 22:00 до 05:00 1 ноября.
В КЖКХ поясняют: переезд закроют в связи с проведением работ по ремонту железнодорожного пути.
Проезд автомобильного транспорта возможен через железнодорожные переезды 7 км по ул. Мира и 13 км (район АО «СНПЗ»), пишет КТВ-Луч.
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