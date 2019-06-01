В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
1 июня 2019 10:43
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По словам специалиста-эксперта отдела организации надзора Анны Ожигановой, чаще всего люди сообщали об обмане при заключении договора. Так, после покупки выяснялось, что цена машины выше или комплектация скромнее заявленной.
Кроме того, при заключении договора оказывалось, что процентная ставка по кредиту выше обговоренной.
В ходе проверки выяснилось, что клиенту автосалона выдают памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку.
При этом до подписания кредитного договора клиенту звонил якобы сотрудник банка с сообщением о перечислении денег автосалону, хотя такие операции не проводились.
«На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких соглашений. Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор», — цитирует «Российская газета» представителя ведомства.
ПТС и СНИЛС тайному покупателю вернули только после угроз позвонить в полицию. Роспотребнадзор уверен, что подобные схемы действуют во многих автосалонах, и призывает быть внимательнее.
Среди главных обманов ведомство назвало заниженную в рекламе стоимость авто, обещание низкой ставки по кредиту, отказ от показа машины, запрос кредита у банка на более высокую сумму, затягивание с подписанием договора и подмену марки или модели авто, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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