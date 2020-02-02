В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
2 февраля 2020 11:35
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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замглавы фракций ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов за автомобилистов предложил установить систему привязки к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Об этом он заявил агентству «РИА Новости» в воскресенье, 2 февраля.
По словам Нилова, нужно вернуться к привязке размеров штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимальной зарплаты. Он пояснил, что если МРОТ зафиксирован на отметке 12 тыс. рублей, то максимальный штраф не должен быть выше 50% от него.
Депутат отметил, что предложенные в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов завышены. Документ, по его словам, говорит о непонимании авторами ситуации в стране. Он добавил, что предлагается ввести штраф в размере 3 тыс. рублей, что является четвертью МРОТ, которые многие россияне не смогут себе позволить отдать на погашение минимального штрафа за превышение скорости на дорогах.
«То есть получается, что, например, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты», — пояснил Нилов.
До 2007 года в КоАП штрафы исчислялись в МРОТах. Когда минимальный размер оплаты труда составлял 1 тыс. 100 рублей, штрафной МРОТ составлял 100 рублей. В 2007 году в тексте кодекса понятие МРОТ заменили указанием эквивалентной суммы штрафа в рублях, пишут "Известия".
Согласно действующей норме, административный штраф — денежное взыскание, которое выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем 5 тыс. рублей, за исключением ряда случаев.
Поправки в проект нового КоАП Минюст предложил внести 30 января. Обсуждается повышение штрафов с 500 до 3 тыс. рублей, за превышение скорости на 40–60 км/ч — до 4 тыс. рублей. За превышение скорости более чем на 60 км/ч могут ввести штраф от 5 тыс. рублей или лишать водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.
Минтранс предложил поправки в КоАП, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД).
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