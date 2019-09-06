У Московского шоссе в Самаре появится еще один дублер
6 сентября 2019 09:19
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Дублер Московского шоссе в районе 19-го километра планировалось построить еще во время реконструкции магистрали, которая проводилась в преддверии подготовки к ЧМ-2018, но позже от этих планов отказались.
О строительстве дороги-дублера в районе 19-го километра сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Сейчас на этом участке находится незаконный съезд с Московского шоссе на улицу Овражную. Его используют местные жители, но съезд является опасным и часто на этом участке возникают аварийные ситуации.
На данный момент, в качестве временной меры для удобства жителей поселка, была сделана отсыпка из асфальтовой крошки.
Напомним, реконструкция Московского шоссе проводилась в преддверии ЧМ-2018. В рамках реконструкции магистраль была расширена, появились дороги-дублеры. Также было построено две двухуровневые развязки: в районе пересечения Московского и Ракитовского шоссе и в районе пересечения Московского шоссе с проспектом Кирова. В общей сложности на проведение ремонтных работ было потрачено порядка 8 млрд рублей. Работы на Московском шоссе не завершены. Дорогу будут модернизировать еще несколько лет.
После реконструкции Московского шоссе пришлось привыкать к новым правилам движения. Например, поворот направо на Московском шоссе теперь запрещен, съезжать на боковые улицы теперь можно только с дорог-дублеров, для этого водителям надо заранее перестраиваться и внимательно следить за дорожными указателями. Однако, скорость движения по Московскому шоссе с лихвой компенсирует это неудобство, сообщает АиФ Самара.
Фото pixabay.com
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