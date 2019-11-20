Самарская область награждена Министерством транспорта РФ

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Самарская область стала одним из пяти регионов, награждённых Министерством транспорта РФ дипломом за достижение наилучших показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также памятной статуэткой в виде дорожного катка.Об этом в твиттере сообщает Минтранс региона.На эффективную работу и реальные результаты по всем 12-ти национальным проектам нацелил региональное правительство губернатор. По словам главы региона, каждый из нацпроекта имеет приоритетное значение и для страны, и для конкретного гражданина.