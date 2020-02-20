Поезда в Крым пустят через Самару Сделать это решили в связи с многочисленными обращениями граждан
20 февраля 2020 13:10
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Министерство транспорта РФ назначило поезд из Екатеринбурга до Симферополя через Челябинск-Уфу-Самару-Саратов-Волгоград-Ростов. Сделать это решили в связи с многочисленными обращениями граждан, сообщают «Железные дороги Крыма».
Первые отправления поезда №141/142 из Екатеринбурга до Симферополя запланированы на 25 апреля, 1, 7, 13 и 19 мая. В Самарской области поезд будет делать остановки в Похвистнево, Отрадном, Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске и Сызрани. Всего по маршруту следования поезд сделает 45 остановок, пишет "Другой город".
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