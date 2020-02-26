Между Самарой и Рождествено восстановят речное сообщение
26 февраля 2020 11:45
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Речное сообщение между Самарой и Рождествено восстановят в ближайшие дни. Об этом сообщает глава региона Дмитрий Азаров в социальных сетях.
Жители Самары и Рождествено уже не раз жаловались на переправу между двумя населёнными пунктами. Власти тогда заявляли, что из-за ледяных торосов были повреждены суда на воздушной подушке.
В этот раз по указанному маршруту планируют пустить ледокол, пишет ПроГородСамара.
- Из-за тяжёлой ледовой обстановки и образования торосов суда на воздушной подушке выходят из строя. Конечно, ремонт ведётся круглосуточно, но люди всё равно испытывают трудности. Сегодня доложили, что обломки льда закрыли вход в Рождественскую Воложку, и транспорт вообще не ходил, - написал Дмитрий Азаров в своём Instagram, добавив, что по его поручению путь для суд расчистит ледокол.
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