Маршрут автобуса №480 в Самаре могут продлить до Крутых Ключей
19 сентября 2019 10:57
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В Самаре могут продлить маршрут коммерческого автобуса №480, который курсирует между железнодорожным вокзалом в Самаре и Волжским районом.
Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.
"В настоящее время на рассмотрении в министерстве транспорта находится заявление перевозчика об изменении пути следования маршрута № 480 в части продления его до мкр. Крутые Ключи (конечный остановочный пункт городских автобусных маршрутов)", - сообщили там.
Маршрут №480 - межмуниципальный, он связывает Самару с населенными пунктами в Волжском районе области (Смышляевка, Стройкерамика, Петра Дубрава). Сейчас конечная остановка автобуса - квартал "Баварская деревня" в Смышляевке (Кошелев-Парк). В случае одобрения нового маршрута он будет ехать еще одну остановку - через железнодорожный переезд, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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