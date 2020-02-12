К 105-летию открытия трамвайного движения в Самаре выпущены новые транспортные карты

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Горожане могут приобрести транспортные карты, выпущенные в честь 105-летия самарского трамвая. Для оформления использовались авторские эскизы одного из современных самарских художников.Напомним, впервые трамвайное движение в Самаре было открыто 25 февраля 1915 года.Тираж новых карт с соответствующей символикой составил 1000 экземпляров. В продажу их запустил Единый оператор электронного проездного "Объединенная транспортная карта" - желающие пользоваться картами с новым дизайном могут обращаться в офисы, расположенные на ул. Фрунзе, 70 и на ул. Мориса Тореза, 67а, сообщает горадминистрация.