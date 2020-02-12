Я нашел ошибку
Главные новости: 
Много лет проблема пациента не решалась, хотя проводились лечение и операции в Италии, но желаемого результата пациент не получил.
В Самарской больнице им. Т.И. Ерошевского пациенту из Италии «открыли» глаз после детской травмы
Во время личного приема каждый имеет право обратиться с жалобами на действия (бездействие), решения следователей и руководителей следственных органов.
13 февраля руководитель СК СО Самодайкин Валерий Васильевич проведет выездной прием граждан
Из всех, кого обошли активисты, за присоединение к Самаре высказались единицы.
За 12 дней инициативная группа жителей «Южного города» собрала 4050 подписей против присоединения к Самаре
Одна из основных тем встречи – строительство нового здания регионального архива.
Дмитрий Азаров встретился с руководителем Федерального архивного агентства
Каждый третий преподаватель самарского «политеха» — 30,75 % от всего профессорско-преподавательского состава (ППС) — достиг отметки в 65 лет.
Опорный вуз Самарской области — самый старый по возрасту работающих в нем преподавателей
В прошлом году Софья Палкина в статусе нейтрального атлета представляла регион на чемпионате мира в Катаре.
Тольяттинка Софья Палкина начала сезон с «золота» на Всероссийских соревнованиях по метанию молота
В пятёрку также попали Ангела Меркель, папа римский и Эмманюэль Макрон.
Путина и Трампа признали самыми известными политиками в мире
Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале суда.
Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда
сегодня  Среда, 12 февраля, 16:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/02:
USD 63.95
0.18
EUR 69.77
-0.05
Новости /  Экономика /  Транспорт  

К 105-летию открытия трамвайного движения в Самаре выпущены новые транспортные карты

12 февраля 2020 13:19
106
К 105-летию открытия трамвайного движения в Самаре выпущены новые транспортные карты
Тираж новых карт с соответствующей символикой составил 1000 экземпляров. 

Горожане могут приобрести транспортные карты, выпущенные в честь 105-летия самарского трамвая. Для оформления использовались авторские эскизы одного из современных самарских художников.
Напомним, впервые трамвайное движение в Самаре было открыто 25 февраля 1915 года.

Тираж новых карт с соответствующей символикой составил 1000 экземпляров. В продажу их запустил Единый оператор электронного проездного "Объединенная транспортная карта" - желающие пользоваться картами с новым дизайном могут обращаться в офисы, расположенные на ул. Фрунзе, 70 и на ул. Мориса Тореза, 67а, сообщает горадминистрация.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
12 февраля 2020  14:16
“Комитета защиты “Тольяттиазота” от криминала” обратился к работникам завода
“Комитета защиты “Тольяттиазота” от криминала” обратился к работникам завода
Мы, активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала», неравнодушные жители Тольятти и Самарской области, выступаем за наведение порядка на... Экономика региона
33
12 февраля 2020  13:42
В Самарской области снизились цены на загородные дома и дачи
В Самарской области снизились цены на загородные дома и дачи
Подорожали коттеджи и таунхаусы. Экономика региона
141
12 февраля 2020  13:29
В Самаре пройдет международная специализированная выставка-форум Энергетика
В Самаре пройдет международная специализированная выставка-форум «Энергетика»
Она объединит более 65 российских и зарубежных компаний. Экономика региона
118
Весь список
Финансы и Банки
12 февраля 2020  14:28
Более 100 преподавателей IT-специальностей вузов СО приняли участие в лекции по обучению цифровой трансформации на примере опыта Корпоративного университета Сбербанка.
Цифровая трансформация: Сбербанк провёл лекцию для преподавателей самарских ВУЗов
Более 100 преподавателей IT-специальностей вузов СО приняли участие в лекции по обучению цифровой трансформации на примере опыта... Финансы и Банки
105
11 февраля 2020  20:42
Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Сделка пройдет по рыночной цене за счет средств ФНБ.
ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Сделка пройдет по рыночной цене за счет средств ФНБ.  Финансы и Банки
268
11 февраля 2020  14:33
Обменный пункт в Ужгороде
 Глобализация поспособствовала развитию международных связей между странами, что положительно сказалось на росте продаж и покупки иностранной валюты. Финансы и Банки
33
Весь список
Строительство
12 февраля 2020  13:52
Марат Хуснуллин дал обещание самарским обманутым дольщикам разобраться с недобросовестными застройщиками
Марат Хуснуллин дал обещание самарским обманутым дольщикам разобраться с недобросовестными застройщиками
Земельные участки должны передаваться тем, кто действительно строит. Строительство
116
8 февраля 2020  11:36
Власти Самары разрешили ночному клубу Метелица-С достроить фойе
Власти Самары разрешили ночному клубу Метелица-С достроить фойе
Площадь пристроя составит 110 кв. метров. Строительство
596
6 февраля 2020  09:33
В Самаре напротив одного из загсов разрешили строить частный медицинский центр
В Самаре напротив одного из загсов разрешили строить частный медицинский центр
Кого будет обслуживать новое медучреждение, пока непонятно. Строительство
264
Весь список
Материалы и технологии
10 февраля 2020  09:28
Особенности металлопроката
 В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
36
5 февраля 2020  08:57
Пресс-формы помогут в массовом изготовлении различных изделий
 Полиоксиметилен имеет другое название полиацеталь или ацеталь. Это универсальный материал, который есть в различных стержнях, плитах и листах. Материалы и технологии
117
30 января 2020  09:43
Насосное оборудование: как выбрать и где купить?
 Насосное оборудование является одним из основных и одним из самых популярных видов оборудования, которое используется практически повсеместно. Материалы и технологии
89
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
155
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
919
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1476
Весь список
Бизнес
11 февраля 2020  14:23
Собственники завода планируют направить до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие производства керамогранитной плитки.
«Самарский Стройфарфор» запустит заводы в Тольятти и Дагестане
 Собственники завода планируют направить до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие производства керамогранитной плитки.  Бизнес
353
8 февраля 2020  15:37
Фирма занимается деятельностью по предоставлению прочих мест для временного проживания.
У Чекмарева и Анцинова пытаются забрать компанию «Лесная горка»
Фирма занимается деятельностью по предоставлению прочих мест для временного проживания.  Бизнес
538
7 февраля 2020  15:59
Бизнес в Болгарии. Как зарегистрировать фирму
 Если вы решили обзавестись бизнесом в Болгарии, данная статья расскажет Вам о различных нюансах его создания.  Бизнес
59
Весь список


Новости компаний
12 февраля 2020  11:57
АвтоВАЗ снова сокращает штат сотрудников Это происходит седьмой год подряд.
АвтоВАЗ снова сокращает штат сотрудников
Это происходит седьмой год подряд. Новости компаний
178
11 февраля 2020  18:37
Они не помогли убить Telegram.
Роскомнадзор разблокировал 2 млн IP-адресов
Они не помогли убить Telegram.  Новости компаний
265
10 февраля 2020  10:51
Количество пользователей Личного кабинета ПАО Самараэнерго за год увеличилось в полтора раза
Количество пользователей Личного кабинета ПАО «Самараэнерго» за год увеличилось в полтора раза
Оплатой через «Личный кабинет» и сайт компании в прошлом году воспользовались более 35 тысяч человек.  Новости компаний
172
7 февраля 2020  16:06
Курсы профессиональной переподготовки – подробности
 Для того, чтобы получить массу дополнительных знаний, касаемо вопроса освоения дополнительной компетенции или новой профессии, надежными и верными... Новости компаний
72
Весь список
IT и Коммуникации
11 февраля 2020  14:31
Игровая индустрия стремительное развитие
 Как стало известно из материалов на сайте  dailyonline . Вот уже скоро будет, как пятьдесят лет как была создана индустрия видеоигр. Со времён появления аркады под... IT и Коммуникации
37
7 февраля 2020  16:01
Раскрутка Ютуб канала – особенности
 В современном мире многие блогеры заинтересованы в раскрутке канала YouTube. Важно набрать подписчиков. Ведь необходимо, чтобы как можно больше людей... IT и Коммуникации
57
30 января 2020  09:42
Как выбрать прокси-сервер?
 С помощью прокси-сервера можно неплохо заработать и приэтом в значительной степени продвинуть собственный бизнес. IT и Коммуникации
150
Весь список
Транспорт
12 февраля 2020  13:19
К 105-летию открытия трамвайного движения в Самаре выпущены новые транспортные карты
К 105-летию открытия трамвайного движения в Самаре выпущены новые транспортные карты
Тираж новых карт с соответствующей символикой составил 1000 экземпляров.  Транспорт
106
12 февраля 2020  10:55
В Самаре на участках дорог временно ограничат движение из-за соревнований
В Самаре на участках дорог временно ограничат движение из-за соревнований
Это связано с проведением Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Транспорт
154
11 февраля 2020  13:05
В Самаре в феврале временно изменят расписание электричек
В Самаре в феврале временно изменят расписание электричек
Расписание движения пригородных поездов изменят из-за празднования Дня защитника Отечества. Транспорт
205
11 февраля 2020  12:47
На улице Луначарского в Самаре сделают пешеходные переходы у метро
На улице Луначарского в Самаре сделают пешеходные переходы у метро
Они появятся в этом году. Транспорт
207
Весь список
Предпринимательство
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
261
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
308
11 декабря 2019  11:31
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
 Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов).  Предпринимательство
225
Весь список
Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
646
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2549
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
986
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2058
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1580
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1172
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
413
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1181
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1674
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1685
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
2010
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3134
Весь список

Мероприятия
В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»
Стартовал прием заявок на массовую лыжную гонку "Лыжня России"
Самарцев приглашают принять участие в конкурсе-выставке «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные