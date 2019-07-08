Для владельцев самокатов разработают правила и штрафы
8 июля 2019 09:38
171
На Московском урбанистическом форуме 2019 стало известно, что московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разрабатывает предложения о внесении в ПДД изменений, по которым самокат признают видом транспорта и введут административную ответственность для их владельцев, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков пояснил, что сейчас активно развиваются такие виды транспорта, как электросамокат, самокат, сигвеи, другие средства передвижения. Они не попадают ни под какую категорию ТС, указанную в правилах дорожного движения. Для исключения создавшегося пробела и решения сложившейся проблемы и разрабатываются новые предложения.
Только в Москве за два месяца произошло 32 ДТП с участием самокатов и аналогичных видов транспорта. В 32 ДТП пострадало 25 детей, есть один погибший. Данный вид транспорта непривычен для участников движения. Поэтому специалисты активно работают над внесением в ПДД изменений. Также готовятся предложения по внесению изменений в Административный кодекс РФ. Предполагается ввести административную ответственность для водителей такого транспорта, как самокаты, сигвеи и т.д. Но для того чтобы внести изменения в КоАП потребуется время. Точные сроки обозначить трудно. Предложения еще находятся на стадии обсуждения.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
8 июля 2019 09:57
Самарская область в десятку не вошла. Экономика региона
150
4 июля 2019 12:57
В среднем ежемесячные доплаты выросли на 547 рублей. Экономика региона
441
4 июля 2019 11:58
В ведомство поступили жалобы на общественные территории. Экономика региона
261
Финансы и Банки
6 июля 2019 09:09Майнинг и инвестиции в биткоинах
Майнинг — процесс, обеспечивающий вычислительную мощность блокчейн-сети. Он используется для обработки транзакций. Это, своего рода, база данных. Финансы и Банки
100
5 июля 2019 11:14
Третий год подряд Сбербанк сохраняет лидирующие позиции в рейтинге самых дорогих брендов страны. Финансы и Банки
273
4 июля 2019 14:00
Клиенты кредитных организаций смогут получать деньги без использования пластиковых карт. Финансы и Банки
323
Строительство
8 июля 2019 11:25
Участок планируют отдать «Трансгрузу». Строительство
121
4 июля 2019 13:30
Дату строительства предварительно назначили на 1 октября. Строительство
290
3 июля 2019 13:56
Остальные объекты так и не выведены из статуса проблемных. Строительство
370
Материалы и технологии
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
108
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
721
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
230
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
456
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1590
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3035
Бизнес
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
319
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
377
20 июня 2019 16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
762
Новости компаний
5 июля 2019 21:20
Она уходит с российского рынка на фоне падения маржинальности этого бизнеса. Новости компаний
485
5 июля 2019 10:56
Поставки возобновляются без дополнительных условий. Новости компаний
252
5 июля 2019 10:11
Данный старт стал седьмым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз». Новости компаний
1407
3 июля 2019 23:53
МегаФон уже третий год подряд считается лидером по скорости передачи данных в России. Новости компаний
381
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
277
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
342
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
387
Транспорт
8 июля 2019 09:38
Также готовятся предложения по внесению изменений в Административный кодекс РФ. Транспорт
171
5 июля 2019 13:44
Также возрастёт стоимость провоза багажа. Транспорт
413
5 июля 2019 13:25
В таких вагонах 40 мест вместо нынешних 54. Транспорт
308
5 июля 2019 12:00
Это связано с тем, что 11 июля правительство рассмотрит подготовленный Минфином проект поправок. Транспорт
283
Предпринимательство
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
146
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
173
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
214
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
431
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3679
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1034
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
389
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
578
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
490
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
634
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
518
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
739
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
760
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
485
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
813
Мероприятия