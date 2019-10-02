В ноябре в Самаре могут запустить 5 электробусов
2 октября 2019 13:05
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Стало известно, что в конце ноября между микрорайоном «Южный город» и Самарой начнут курсировать 5 электробусов. Пока их запускают в качестве эксперимента. Считается, что это современный, комфортный, но дорогой вид транспорта. Новость была озвучена на встрече жителей микрорайона и депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Электробусы будут муниципальным транспортом Самары. Если эксперимент признают успешным, то они смогут перевозить жителей отдаленных районов и следовать между населенными пунктами Новокуйбышевск – «Южный город» – Самара постоянно. Пока неясно, сколько именно будет стоить проезд в этом виде транспорта.
Отметим, электробус перевозит пассажиров по дорогам с твердым покрытием, работу его обеспечивает электрическая энергия, которая сохраняется в накопителе. Такой вид транспорта может разгоняться до 80 км/ч, максимальный запас хода без подзарядки - 200 км, сообщает "Терра".
Фото pixabay.com
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