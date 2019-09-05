В Самаре в связи с проведением соревнований по велоспорту временно ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту на территории г. о. Самара с 08:00 до 16:00 6 и 7 сентября 2019 года будет ограничено движение транспорта (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) по следующим участкам улиц:- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на поезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору;- по Проезду № 2;- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.Также с 00:00 до 16:00 6 и 7 сентября 2019 года на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, сообщает горадминистрация.