В Самаре на автобусном маршруте № 480 подорожает проезд
10 декабря 2019 09:20
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Тариф в 35 рублей сохранится на всем протяжении маршрута автобуса № 480 вне зависимости до какой остановки едет пассажир, пишет samru.ru со ссылкой на информацию ООО «Городской экспресс».
Автобус № 480 — пригородный, он следует от самарского железнодорожного вокзала через Пензенскую, ул. Гагарина, ул. Победы, Зубчаниновку в пос. Петра Дубрава, Стройкерамику, Кошелев-Парк до остановки «Микрорайон Крутые Ключи».
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