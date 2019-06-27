Для передачи Самаре автоматической системы управления светофорами придется менять федеральный закон
27 июня 2019 13:29
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Областные власти решили добиваться изменений.
Власти Самары нескоро получат в свое управление автоматическую систему управления дорожным движением (АСУДД), внедренную на Московском шоссе в связи с подготовкой к ЧМ-2018. Передать городу эти полномочия областным властям не позволяют нормы ФЗ-443 «Об организации дорожного движения в РФ». Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщили в министерстве транспорта и автодорог региона в ответ на запрос редакции.
Передать Самаре контроль над системой, которая в автоматическом режиме управляет светофорами, корректируя их работу для повышения пропускной способности Московского шоссе, планировалось практически сразу после мундиаля. Однако выяснилось, что у региона, на балансе которого находится главная улица Самары, нет такого права. ФЗ-443 позволяет передавать муниципалитетам лишь установку и содержание дорожных знаков, а также ведение реестра парковок. «Ограниченный перечень полномочий не дает возможности на базе единого центра работу по управлению функционалом АСУДД с подключением к ней дорог местного значения», — говорится в ответе минтранса.
В связи с этим областные власти решили добиваться изменений в ч.3 ст.6 443-го закона. Минтранс подготовил обращения в Федеральное дорожное агентство и в профильный комитет губдумы, чтобы уже областные депутаты обратились в Госдуму с законопроектом. В случае прохождения поправок область сможет наделить Самару право заниматься организацией и мониторингом дорожного движения на регионального и межмуниципального значения.
Поскольку изменение федерального законодательства требует времени, «белый дом» решил перераспределить средства, которые в 2019–2021 гг. планировалось выделить Самаре на АСУДД в виде субвенций. Ежегодно эта сумма должна была составлять по 14 млн рублей. 24 июня необходимые поправки в бюджет утвердила губдума, пишет СО ОНЛАЙН.
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