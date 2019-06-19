Десятки самарских маршрутов могут лишиться перевозчика
19 июня 2019 10:42
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Заместитель областного прокурора обратился в арбитражный суд с требованием признать муниципальные контракты на пассажирские перевозки в Самаре недействительными, пишет Волга Ньюс.
В частности, оспариваются два контракта от 17 апреля 2018 года между городским департаментом транспорта и ООО "Самараавтогаз" на следующие маршруты: №1, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79 и 3, 5д, 21, 22, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 52, 55, 65, 66, 76.
По мнению надзорного органа, итоги запроса котировок и муниципальные контракты противоречат требованиям законов о контрактной системе в сфере госзакупок и об организации регулярных перевозок. Согласно статье 59 Федерального закона №44 перевозчика должны были выбирать в ходе электронного аукциона, а не путем запроса котировок, как было сделано в данном случае. Кроме того, начальная цена контракта - 0,01 руб. - установлена с нарушением. Ее должны были сформировать с учетом субсидий, выделяемых из бюджета на возмещение недополученных доходов, считают в прокуратуре. Договор о предоставлении такой субсидии в размере 86,8 млн руб. был заключен с "Самараавтогазом" еще в феврале 2018 года. Позже допсоглашением эту цифру скорректировали до 138,9 млн рублей. Однако все это не получило отражение в документации закупки.
Производство по делу было возбуждено в мае, к участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлекаются Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области и департамент финансов и экономического развития Самары.
Если суд признает сделку недействительной, то ответственное лицо будет считаться действовавшим недобросовестно, следует из искового заявления зампрокурора.
Напомним, ранее у ФАС возникали вопросы по поводу передачи самарских автобусов в аренду "Самараавтогазу". По мнению антимонопольщиков, имущество МП "Пассажиравтотранс" передали перевозчику без проведения торгов.
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