Строительная готовность второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» составляет 50%

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В Куйбышевском районе Самары продолжается масштабное строительство мостового перехода «Фрунзенский», реализуемого на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара - Волгоград» и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска.

Проектом предусмотрено строительство четырёх – шести полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км, путепровода через железнодорожные пути на 1094 км перегона Кряж – Самара, транспортной развязки на пересечении улиц Кряжское шоссе — Новокуйбышевское шоссе — ул.Уральская — ул. Утевская и транспортной развязки на пересечении улиц Пугачевский тракт — Стромиловское шоссе — ул. Грозненская.

В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой. Продолжается устройство насыпи будущей автомобильной дороги в районе улицы Казачья до строящегося железнодорожного переезда. Перенос коммуникаций осуществлен на 90%.

Протяженность путепровода на улице Грозненской составит 124 метра, а общая длина развязки – почти 1 км. Общая протяженность развязки на улице Утевской составит 700 метров, в том числе путепровода – 212 метров.

На сегодняшний день на строительстве путепровода на улице Утевской подрядной организацией выполнены работы по бетонированию

2-го участка путепровода. Протяженность пролета путепровода составляет 60 м. Залито свыше 450 кубометров бетона. Выполнить заливку полностью по проекту запланировано в три этапа.

«Для обеспечения достижения показателей качества железобетонного пролетного строения и соблюдения температурного режима при наборе бетоном прочности в зимних условиях бетонируемый участок пролетного строения оборудован специальными конструкциями, напоминающими парник, - тепляками, в которых тепловыми пушками создается и поддерживается необходимая положительная температура. После достижения бетоном нормативной прочности конструкция разбирается и переносится на следующий участок бетонирования», - разъяснил представитель подрядчика Алексей Зотов.

В районе улицы Грозненской и Пугачевского тракта на путепроводе на транспортной развязке также забетонировано уже второе пролетное строение. Работы по возведению монолитных железобетонных конструкций путепровода завершены. С наступлением благоприятных погодных условий продолжатся работы по строительству подходов и возведению подпорных стен.

«Работы по объекту ведутся с опережением графика, в настоящее время строительная готовность объекта составляет порядка 50%», - проинформировал представитель службы-заказчика Андрей Дешевых.

Строительство второго этапа Фрунзенского моста стала возможной благодаря инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого предусмотрены целевые средства на реализацию крупных инфраструктурных объектов, в том числе работающих в режиме перегрузки.

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по обеспечению и выделению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. Результатом стали опережающие темпы строительства важного инфраструктурного объекта, передает пресс-служба облправительства.