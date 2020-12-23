Жители Самары выступили против грузового речпорта на Красной Глинке

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Соответствующую петицию разместили на сайте общественных инициатив.



По словам авторов петиции, строительство речного порта для грузового транспорта на стрелке рек Волга и Сок не соответствует ряду законодательных актов. Отметим, что министерство транспорта Самарской области рассматривают две площадки, на которых разместится речной грузовой порт – в Красноглинском районе и в городе Октябрьск, пишет Нетипичная Самара.



- Информация о возможном переносе грузового порта в Красноглинский район появилась ещё в 2019 году. Тогда самарские власти начали прорабатывать вопрос его переноса из центра областной столицы. Размещение грузового речного порта в данном месте противоречит ряду нормативно-правовых актов РФ, утверждают авторы петиции.



Во-первых, по словам активистов из Самары, в первую очередь нарушаются санитарные правила для морских и речных портов СССР, согласно которым речные порты должны размещаться вне зоны санитарной охраны хозяйственно питьевых водозаборных сооружений и мест организованного культурно бытового водоиспользования, и ниже жилой застройки по течению реки. Красноглинский район является частью Самары и находится выше по течению Волги. А также Площадка, отводимая под строительство порта и портовых объектов, а также жилого поселка при них, должна, как правило, удовлетворять санитарным требованиям с учетом: - расположения в незаливаемой, возвышенной, незаболоченной местности. Что касается данного участка в Красноглинском районе, то каждый весенний паводок сопровождается его затоплением, о чем свидетельствуют снимки со спутника.



Также авторы петиции отметили, что нефтяные причалы на реках должны находится в 3-х километрах от мостов, а в непосредственной близости от выбранного правительством участка располагается мост через реку Сок. Помимо всего прочего, выбранный участок непосредственно граничит с дачным массивом и коттеджной застройкой - территория СДТ Сокское, что опять же не соответствует предписанию СанПиНа.



Авторы петиции предлагают правительству Самарской области рассмотреть альтернативный вариант – город Октябрьск. В администрации города уже подтвердили, что под речпорт выделили 69 га земли западнее железнодорожного моста. Также, по словам администрации, на выделенном участке сохранились две причальные стенки класса «Река-море», которые использовались в советское время.



- Помимо этого в непосредственной близости располагается грузосортировочная железнодорожная станция «Правая Волга», которая дает преимущества в вопросе развития инфраструктуры региона, - утверждают авторы петиции.