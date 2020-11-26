 В Самаре продлят срок реконструкции Заводского шоссе

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В противном случае дорога станет заброшенной.

Департамент градостроительства Самары планирует заключить дополнительное соглашение с подрядчиком реконструкции Заводского шоссе. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил на заседании профильного комитета гордумы глава ведомства Сергей Шанов.

— Подрядчик в этом году выполняет работы неудовлетворительно. Дорогу на всем протяжении они сделали. Завершают работу по освещению. Но по благоустройству есть претензии. Обращаться в суд — плохой вариант. Подрядчик только и мечтает о том, чтобы избавить от объекта. Но пока мы будем судиться, искать подрядчика для завершения реконструкции, дорога будет брошенной. То есть ее никто не будет убирать, чистить от снега, — объяснил Сергей Шанов.

Благодаря заключению дополнительного соглашения подрядчик получит возможность завершить работы, а город — готовую дорогу.

Параллельно действующий подрядчик реконструкции — компания «Автодоринжиниринг» — начал получать претензии от заказчика: департамент уже выставил счет на 9,5 миллиона рублей, пишет 63.ру.

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