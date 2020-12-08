На обустройство Фрунзенского моста в Самаре выделяют больше 500 млн рублей

154

Министерство транспорта Самарской области выделило на обустройство второй очереди Фрунзенского моста 528,3 млн рублей. Аукцион пройдет 14 декабря, сообщается на сайте госзакупок.

В обязанности подрядчика входят монтаж шумозащитных экранов, обустройство тротуаров и укрепительные работы, а также реконструкция троллейбусных линий, где надо демонтировать существующие опоры и установить новые, провести земляные работы и устроить контактную сеть.

Все работы должны завершиться к 31 октября 2022 года, пишет Волга Ньюс.