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Новости /  Экономика /  Строительство  

Власти Самары разрешили ночному клубу Метелица-С достроить фойе

8 февраля 2020 11:36
128
Власти Самары разрешили ночному клубу Метелица-С достроить фойе
Площадь пристроя составит 110 кв. метров.

Власти Самары разрешили компании «Профильм» отклониться от предельных параметров разрешенного строительства на участке по улице Революционная, 146. Постановление об этом 7 февраля опубликовал официальный сайт городской администрации. Общая площадь этого участка — 1611 кв. м.

По указанному адресу находится ночной клуб «Метелица-С», который сейчас предпочитает себя позиционировать как культурно-развлекательный центр. Сейчас его менеджмент вынашивает планы пристроить к зданию новые площади. «Летом мы планируем сделать пристрой площадью 110 кв. м для стеклянного фойе перед зданием, — сообщили „СО“ ОНЛАЙН в пресс-службе „Профильма“. — Оно необходимо для улучшения качества приема гостей концертных мероприятий, чтобы они не стояли на улице. В фойе планируется сделать дополнительные входы и гардеробные помещения».
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